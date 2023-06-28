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Зеленский поздравил украинцев с 27 годовщиной Конституции Украины

28 июня 2023 10:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
День Конституции Украины: Зеленский поздравил с 27 годовщиной
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. Основному государственному документу сегодня исполняется 27 лет.

Соответствующее видео-поздравление опубликовал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

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Все права, записанные в Конституции, как говорит глава государства, стали для украинцев по-настоящему жизненными.

"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей — они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова" суверенная", — говорится в поздравлении.

Зеленский в очередной раз напомнил, что сегодня украинцы борются за свои права в тяжелой борьбе, жертвуя собственной жизнью.

"Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное нам сверху. Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями", — отмечает лидер.

И добавляет, что Украина всегда была, есть и будет независимым, суверенным, демократическим и правовым государством.

"Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет. Слава Украине!", — сказал он.

 

Напомним, ранее мы писали о том, как первая леди Елена Зеленская видит победу Украины в войне.

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