День Конституції України: Зеленський привітав з 27 річницею

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції України. Основному державному документові сьогодні виповнюється 27 років.

Відповідне відео-привітання опублікував Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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Усі права, які записані у Конституції, як каже глава держави, стали для українців по-справжньому життєвими.

"Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією — вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна", — йдеться у привітанні.

Зеленський вкотре нагадав, що сьогодні українці виборюють свої права у важкій боротьбі, жертвуючи власним життям.

"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", — наголошує лідер.

І додає, що Україна завжди була, є і буде незалежною, суверенною, демократичною та правовою державою.

"Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перша леді Олена Зеленська бачить перемогу України у війні.