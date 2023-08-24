Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости. Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских оккупантов.

В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

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Сегодня мы отмечаем 32 годовщину нашей независимости — независимости Украины. Президент подчеркнул, что это праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве.

Он также подчеркнул, что это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.

"В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя. И каждый может спросить себя: "А где ты в украинском независимости"", — сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил каждого и каждого, кто борется на фронте, всех, кто воспитывает в себе и своих детях любовь к Украине, все семьи, которые ждут родных с фронта и молятся за них.

"С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!" — подчеркнул Президент.

Напомним, 24 августа является очень важным днем для украинского народа, ведь он отмечает День Независимости своей страны. В мире в этот день отмечают Международный день против нетерпения, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дрескоде, а также Международный день удивительной музыки.