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Зеленський привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

24 серпня 2023 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його  в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів.

З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

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Сьогодні ми відзначаємо 32 річницю нашої незалежності — незалежності України. Президент наголосив, що це свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Він також наголосив, що це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба — за те, що важливо кожному. Це — незалежна Україна.

"У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України,  кожен може відчути в ній себе. І кожен може спитати себе: "А де ти в українській незалежності"", — сказав Зеленський.

Глава держави також подякував кожному та кожній, хто бореться на фронті, усім, хто виховує у собі та своїх дітях любов до України, усім родинам, які чекають рідних з фронту та моляться за них.

"Із Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!" — наголосив Президент. 

Нагадаємо, 24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. У світі у цей день відзначають Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, а також Міжнародний день дивної музики.

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