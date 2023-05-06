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Зеленский поздравил воинов-пехотинцев и вручил им государственные награды

6 мая 2023 17:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский поздравил воинов-пехотинцев и вручил им государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский награждает воинов-пехотинцев. Фото: Пресс-служба Офиса Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 6 мая, Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев. Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором награждает украинских военных.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Награждение военных

"Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев — то, что дает нашему государству самый весомый результат, несгибаемость нашей обороны", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что для него большая честь сегодня поздравлять военных с Днем пехоты.

"Это честь для меня ежедневно представлять в отношениях с миром в частности таких наших воинов, каковы наши пехотинцы, — образцовая украинская храбрость, образцовая украинская стойкость. Государство стоит крепко, потому что вы воюете достойно — вместе со всеми украинскими силами обороны и безопасности! Я благодарю вас за это!" — написал Президент Украины.

Напомним, что 19 апреля Владимир Зеленский прибыл в Волынь, чтобы провести совещание и наградить пограничников. Он выразил свою благодарность за их мощь и защиту нашего государства в Бахмуте.

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