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Зеленський привітав воїнів-піхотинців та вручив їм державні нагороди

6 травня 2023 17:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський привітав воїнів-піхотинців та вручив їм державні нагороди
Президент України Володимир Зеленський нагороджує воїнів-піхотинців. Фото: Пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців. Володимир Зеленський опублікував відео, в якому нагороджує українських військових.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Нагородження військових

"Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців — те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони", — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що для нього велика честь сьогодні вітати військових з Днем піхоти.

"Це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, якими є наші піхотинці, — взірцеву українську хоробрість, взірцеву українську стійкість. Держава стоїть міцно, бо ви воюєте гідно — разом з усіма українськими силами оборони та безпеки! Я дякую вам за це!" — написав Президент України.

Нагадаємо, що 19 квітня Володимир Зеленський прибув до Волині, щоб провести нараду та нагородити прикордонників. Він висловив свою подяку за їхню міць та захист нашої держави у Бахмуті.

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