Зеленский поздравил жителей Одессы, Сум и Лисичанска с Днем города

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем города Одессу, Сумы и Лисичанск. В своем вечернем обращении он отметил важность каждого из этих городов для Украины.

Соответствующее обращение появилось в соцсетях главы государства.

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"Одесса — наша опора"

"Города, без которых не представить Украину. Одесса — наша опора на юге, на Черном море. Город, который вместе с Украиной имеет и всегда будет иметь глобальное значение, порт, от которого зависит жизнь разных народов от украинского экспорта через большую Одессу. Город культуры, который умеет быть интересным для всех, умеет уважать каждого и каждую. Мы защитим Одессу от уничтожения, потому что ничего другого кроме деградации российский режим не способен принести", — отметил он.

"Сумская область живет"

По его словам, город Сумы всегда будет отмечать свой день "свободным и украинским".

"В настоящее время, время войны, из Сумской области, к сожалению, довольно часто поступают сообщения о российском терроре, об обстрелах, ракетах, бомбах, постоянных попытках российских ДРГ зайти в область, но, несмотря ни на что, Сумская область живет, Сумы живут", — добавил Президент.

Лисичанск "гордый город"

Глава государства заявил, что город Лисичанск Украина еще должна вернуть вместе со всей Луганской областью.

"Сегодня никто не назовет конкретную дату, когда город будет снова свободен, но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь. Лисичанск всегда был одной из опор востока нашего государства, одним из ключевых городов, гордый город, таким и будет", — заверил Зеленский.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает свой 229-й День рождения. По случаю этого праздника на главной площади города Думской был торжественно поднят флаг Одессы.