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Зеленський привітав жителів Одеси, Сум та Лисичанська з Днем міста

2 вересня 2023 22:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський привітав жителів Одеси, Сум та Лисичанська з Днем міста
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем міста Одесу, Суми та Лисичанськ. У своєму вечірньому зверненні він відзначив важливість кожного із цих міст для України.

Відповідне звернення з'явилося у соцмережах глави держави. 

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"Одеса — наша опора"

"Міста, без яких не уявити Україну. Одеса — наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення, порт, від якого залежить життя різних народів від українського експорту через велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, уміє поважати кожного і кожну. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести", — зазначив він.

"Сумщина живе"

За його словами, місто Суми завжди буде відзначати свій день "вільним та українським".

"У цей час, час війни, із Сумщини, на жаль, досить часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область, але, попри все, Сумщина живе, Суми живуть", — додав Президент.

Лисичанськ "горде місто"

Глава держави заявив, що місто Лисичанськ Україна ще має повернути разом з усією Луганщиною. 

"Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним, але кожен, хто воює і працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст, горде місто, таким і буде", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає свій 229 День народження. З нагоди цього свята на головній площі міста — Думській — було урочисто піднято прапор Одеси.

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