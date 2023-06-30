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Зеленский приедет на саммит НАТО, если Украина получит позитивный результат

30 июня 2023 02:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский приедет на саммит НАТО, если Украина получит позитивный результат
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский Президент Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при одном условии: если у Украины будет положительный результат.

Об этом в интервью агентству Rеuters заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Украинский лидер заявил, что не видит смысла ехать на саммит, если Киеву на встрече не дадут "сигнал".

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", — сказал Жовква.

Также отвечая на вопрос о том, насколько Украина сейчас близка к получению приглашения, заместитель руководителя Офиса Президента сказал: "Мы ближе, чем были полгода назад. А времени еще осталось, времени осталось много..."

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО. По его словам, члены Альянса защищают народы, а не бросаются на соседей.

По его словам, чтобы это стало реальностью, нужно, чтобы партнеры Украины по Альянсу "перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений".

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