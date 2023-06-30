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Зеленський приїде на саміт НАТО, якщо Україна отримає задовільний результат

30 червня 2023 02:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський приїде на саміт НАТО, якщо Україна отримає задовільний результат
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український Президент Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО до Вільнюса лише за однієї умови: якщо Україна матиме позитивний результат.

Про це в інтерв'ю агенції Rеuters заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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Український лідер заявив, що не бачить сенсу їхати на саміт, якщо Києву на зустрічі не дадуть "сигналу".

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав Жовква.

Також відповідаючи на питання про те, наскільки Україна зараз близька до отримання запрошення, заступник керівника Офісу Президента сказав: "Ми ближче, ніж були півроку тому. А часу ще залишилося, часу залишилося насправді багато..."

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що для Росії було би правильним просити, щоб Україну прийняли в НАТО. За його словами, члени Альянсу захищають народи, а не кидаються на сусідів.

За його словами, аби це стало реальністю, потрібно, щоб партнери України по Альянсу "перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень".

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