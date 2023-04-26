Зеленский назначил посла в Китае: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

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Павел Рябикин — бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, возглавлял Государственную таможенную службу Украины в 2020-2021 годах, и является народным депутатом Украины VII созыва и членом Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

Это назначение является важным шагом для восстановления дипломатических отношений между Украиной и Китаем, поскольку Украина не имела посла в Китае с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что процедура назначения посла еще не была запущена, но кандидат на эту должность уже был выбран. Назначение Рябикина может означать укрепление экономических и политических связей между Украиной и Китаем, а также повышение эффективности взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы.

Напомним, что Си Цзиньпин после визита в Москву планировал поговорить с Владимиром Зеленским, но долгое время откладывал этот разговор. Как объясняли в Пекине, из-за занятости лидера КПК и Китайской Народной Республики.

И вот наконец-то состоялись переговоры лидеров Украины и Китая. Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Си Цзиньпином, назвал его продолжительным и содержательным.