Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський призначив посла у Китаї: хто ним став arrow

Зеленський призначив посла у Китаї: хто ним став

26 квітня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський призначив посла у Китаї: хто ним став
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна на пост надзвичайного та повноважного посла України у Китаї.

Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Новий посол

Павло Рябікін — колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, очолював Державну митну службу України у 2020-2021 роках, і є народним депутатом України VII скликання та членом Парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Це є важливим кроком для відновлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм, оскільки Україна не мала посла в Китаї з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що процедуру призначення посла ще не було запущено, але кандидата на цю посаду вже було обрано. Призначення Рябікіна може означати зміцнення економічних та політичних зв'язків між Україною та Китаєм, а також підвищення ефективності взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій, таких як Парламентська асамблея Ради Європи.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін після візиту до Москви планував поговорити з Володимиром Зеленським, але довгий час відкладав цю розмову. Як пояснювали у Пекіні, через зайнятість лідера КПК та Китайської Народної Республіки.

І ось нарешті відбулися переговори лідерів України та Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою та змістовною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB