Зеленський призначив посла у Китаї: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна на пост надзвичайного та повноважного посла України у Китаї.

Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського.

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Павло Рябікін — колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, очолював Державну митну службу України у 2020-2021 роках, і є народним депутатом України VII скликання та членом Парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Це є важливим кроком для відновлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм, оскільки Україна не мала посла в Китаї з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що процедуру призначення посла ще не було запущено, але кандидата на цю посаду вже було обрано. Призначення Рябікіна може означати зміцнення економічних та політичних зв'язків між Україною та Китаєм, а також підвищення ефективності взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій, таких як Парламентська асамблея Ради Європи.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін після візиту до Москви планував поговорити з Володимиром Зеленським, але довгий час відкладав цю розмову. Як пояснювали у Пекіні, через зайнятість лідера КПК та Китайської Народної Республіки.

І ось нарешті відбулися переговори лідерів України та Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою та змістовною.