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Зеленский о коррупционерах: я увольняю таких людей

28 августа 2023 02:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский о коррупционерах: я увольняю таких людей
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Если есть доказательства, что человек нечестный, то я увольняю таких людей. Так, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о коррупции в стране.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью телеканалу "1+1".

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Президент Украины ответил на вопрос, готов ли он начать борьбу с коррупцией со своей команды.

"У меня нет своих или не своих, есть честный человек, или есть нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю таких людей. Я не вижу сегодня у меня таких вопросов. У меня нет таких внутренних вопросов, я сосредоточен на других вещах", — заявил глава государства.

Напомним, Президент Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

Президент заявил, что страна сейчас производит оружие "натовского" образца, "которого никогда не было и не должно быть в стране".

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