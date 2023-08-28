Зеленский о коррупционерах: я увольняю таких людей

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот

Если есть доказательства, что человек нечестный, то я увольняю таких людей. Так, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о коррупции в стране.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью телеканалу "1+1".

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Президент Украины ответил на вопрос, готов ли он начать борьбу с коррупцией со своей команды.

"У меня нет своих или не своих, есть честный человек, или есть нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю таких людей. Я не вижу сегодня у меня таких вопросов. У меня нет таких внутренних вопросов, я сосредоточен на других вещах", — заявил глава государства.

Напомним, Президент Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

Президент заявил, что страна сейчас производит оружие "натовского" образца, "которого никогда не было и не должно быть в стране".