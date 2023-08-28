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Зеленский про корупціонерів: я звільняю таких людей

28 серпня 2023 02:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский про корупціонерів: я звільняю таких людей
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ящо є докази, що людина нечесна, то я звільняю таких людей. Так Президент України Володимир Зеленський відповів на питанння про корупцію в країні.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю телеканалу "1+1".

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Президент України відповів на запитання, чи готовий він розпочати боротьбу з корупцією зі своєї команди. 

"У мене немає своїх чи не своїх, є чесна людина, або є  нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу сьогодні у мене таких питань. У мене нема таких внутрішніх питань, я зосереджений на інших речах", — заявив глава держави. 

Нагадаємо, Президент Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.

Президент заявив, що країна наразі виготовляє зброю "натівського" зразка, "якої ніколи не було й не мало б бути в країні".

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