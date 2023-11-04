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Зеленский прокомментировал резонансную статью Залужного

4 ноября 2023 15:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский прокомментировал резонансную статью Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist. По его словам, ситуация на самом деле не является патовой.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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Глава государства, комментируя статью Залужного, заявил, что ситуация не патовая.

"Но это и в самом деле не новость. Ни для кого не новость, что Россия контролирует небо. Мы не готовы бросать своих девушек и парней в ад. Нам нужны самолеты, решение есть, но ждем. Наши военные также проходят обучение", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, несмотря на это, власть работает дальше. Украина активизирует все свои процессы и каналы по работе с партнерами.

Напомним, в The Economist была обнародована статья Залужного о ходе войны в Украине. Там он рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не соглашается со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик. Он считает абсурдным возможность победы Украины в войне.

Добавим, в Офисе Президента прокомментировали статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для журнала The Economist. Там заявили, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

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