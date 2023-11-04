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Зеленський прокоментував резонансну статтю Залужного

4 листопада 2023 15:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прокоментував резонансну статтю Залужного
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За його словами, ситуація насправді не є патовою. 

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції.

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Стаття Залужного

Глава держави, коментуючи статтю Залужного, заявив, що наразі ситуація не патова.

"Але це і справді не новина. Ні для кого не новина, що Росія контролює небо. Ми не готові кидати своїх дівчат і хлопців в пекло. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові також проходять навчання", — наголосив Зеленський.

За його словами, попри це, влада працює далі. Україна активізує всі свої процеси та канали для роботи з партнерами.

Нагадаємо, в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Також ми писали, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.

Додамо, в Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

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