Зеленський прокоментував резонансну статтю Залужного

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За його словами, ситуація насправді не є патовою.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції.

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Стаття Залужного

Глава держави, коментуючи статтю Залужного, заявив, що наразі ситуація не патова.

"Але це і справді не новина. Ні для кого не новина, що Росія контролює небо. Ми не готові кидати своїх дівчат і хлопців в пекло. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові також проходять навчання", — наголосив Зеленський.

За його словами, попри це, влада працює далі. Україна активізує всі свої процеси та канали для роботи з партнерами.

Нагадаємо, в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Також ми писали, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.

Додамо, в Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.