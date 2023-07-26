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Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение

26 июля 2023 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Сейчас текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно, на какой срок предлагается продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

Последний раз Верховная Рада продлевала срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 18 августа.

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Законопроекты на сайте ВРУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине уже больше года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Украине рассматривается возможность расширения категории граждан, которые не могут быть мобилизованы. Таким образом, от военного призыва могут освободить сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Добавим, повестки на улицах будут раздаваться и дальше, вплоть до завершения действия режима военного положения в Украине. Сейчас он действует до 18 августа с возможностью продления еще на 90 дней.

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