Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо, на який термін пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію.

Востаннє Верховна Рада продовжувала термін дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 діб — до 18 серпня.

Законопроєкти на сайті ВРУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.

Також ми писали, що в Україні розглядається можливість розширення категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані. Таким чином від військового призову можуть звільнити співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Додамо, повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.