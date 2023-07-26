Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан
Сьогодні, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Воєнний стан та мобілізація в Україні
Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо, на який термін пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію.
Востаннє Верховна Рада продовжувала термін дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 діб — до 18 серпня.
Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.
Також ми писали, що в Україні розглядається можливість розширення категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані. Таким чином від військового призову можуть звільнити співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.
Додамо, повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.