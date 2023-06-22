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Зеленский провел совещание с Клименко: о чем говорили

22 июня 2023 18:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский провел совещание с Клименко: о чем говорили
Совещание Владимира Зеленского и Игоря Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 22 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Чиновники обсудили ликвидацию последствий подтоплений в Херсоне.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Президент рассказал, что во время совещания была обсуждена ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС, обеспечение людей питьевой водой, фиксация ущерба для того, чтобы люди могли получить помощь.

Кроме того, чиновники обсудили гуманитарное разминирование.

"Второй вопрос — подготовка новой доктрины Украины, компонент безопасности. Это более стратегические вопросы. То, что касается новой политики и новых стандартов безопасности. Очень основательные предложения. Благодарен всем, кто вовлечен в эту работу", — отметил глава государства.

Напомним, 22 июня Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

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