Зеленський провів нараду з Клименком: про що говорили

Нарада Володимира Зеленського та Ігора Клименка. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У четвер, 22 червня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Чиновники обговорили ліквідацію наслідків підтоплень у Херсоні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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Президент розповів, що під час наради було обговорено ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, забезпечення людей питною водою, фіксація шкоди для того, щоб люди могли отримати допомогу.

Окрім того, чиновники обговорили гуманітарне розмінування.

"Друге питання — підготовка нової доктрини України, безпековий компонент. Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 22 червня Володимир Зеленський попередив українців, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.