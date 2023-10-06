Зеленский провел Ставку относительно угрозы обстрелов энергосистемы: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и угрозы обстрелов энергосистемы страны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Заседание Ставки

По словам Зеленского, первой темой была ситуация на основных направлениях фронта. На Ставке командующие выступили с докладами. Также было обсуждено обеспечение снарядами и ПВО.

"Второй вопрос Ставки прямо связан с нашей обороной, с устойчивостью нашего государства. Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что нынешнее руководство РФ всегда делает то, что уже когда-то делало. Оно повторяет все ошибки. Зеленский рассказал, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему, ведь враг не способен воспринять мнение, что Украину покорить невозможно. По его словам, страна полностью осознает всю опасность.

На Ставке также были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту украинской энергетики и тактику прохождения зимы.

"Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям — это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Румынию. Визит главы государства может состояться на следующей неделе.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны, чтобы не допустить возможных поражений объектов критической инфраструктуры в зимнее время года. Также на фронте будет увеличено количество дальнобойной артиллерии.