Зеленський провів Ставку щодо загрози обстрілів енергосистеми: що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та загрози обстрілів енергосистеми країни.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, першою темою була ситуація на основних напрямках фронту. На Ставці командувачі виступили з доповідями. Також було обговорено забезпечення снарядами та ППО.

"Друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави. Енергетика. Підготовка до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що нинішнє керівництво РФ завжди робить те, що вже колись робило. Воно повторює всі помилки. Зеленський розповів, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему, адже ворог не здатний сприйняти думку, що Україну підкорити неможливо. За його словами, країна повністю усвідомлює всю небезпеку.

На Ставці також були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист української енергетики й за тактику проходження зими.

"Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям — це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Румунію. Візит глави держави може відбутися вже наступного тижня.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони, аби не допустити ймовірних вражень об'єктів критичної інфраструктури в зимову пору року. Також на фронті буде збільшена кількість далекобійної артилерії.