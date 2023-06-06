Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Из-за вероятной техногенной катастрофы Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей официальной Telegram-странице.

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Украинский гарант заявил, что поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

"Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, Офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС. В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.