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Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС

6 червня 2023 11:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС
Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Український гарант заявив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

"Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", — написав Зеленський.

Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський 
Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський 
Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський 

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованаю.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води. 

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами. 

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

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