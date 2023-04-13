Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Зеленский провел военный кабинет: детали arrow

Зеленский провел военный кабинет: детали

13 апреля 2023 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел военный кабинет: детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. По его словам, это особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой и Офисом.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Подробности

Глава государства подчеркнул, что было обсуждено только то, что напрямую необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора.

"И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму — приближаем победу. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты обязательно будут нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Глава государства также поблагодарил всех, кто сейчас в бою ради Украины и тех, кто работает ради нашей обороны и победы.

Напомним, сегодня, 13 апреля, в Украине отмечается День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент Владимир Зеленский уже выступил на первом праздновании.

Также мы писали, что 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB