Зеленский провел военный кабинет: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента

Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. По его словам, это особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой и Офисом.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства подчеркнул, что было обсуждено только то, что напрямую необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора.

"И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму — приближаем победу. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты обязательно будут нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Глава государства также поблагодарил всех, кто сейчас в бою ради Украины и тех, кто работает ради нашей обороны и победы.

Напомним, сегодня, 13 апреля, в Украине отмечается День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент Владимир Зеленский уже выступил на первом праздновании.

Также мы писали, что 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.