Зеленський провів військовий кабінет: деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента

Сьогодні, 13 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. За його словами, це особливий формат роботи з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави наголосив, що було обговорено лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору.

"І наші дії — будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму — наближаємо перемогу. По максимуму — дух єдності. По максимуму — ефективність. Підготовка — теж по максимуму", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що окупанти обов'язково зазнаватимуть втрат у відповідь за кожен удар по українцях. Глава держави також подякував всім, хто зараз у бою заради України та тим, хто працює заради нашої оборони і перемоги.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу України. Президент Володимир Зеленський уже виступив на першому відзначенні свята.

Також ми писали, що 12 квітня Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії. Він наголосив, що жодної руїни в Україні не буде.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва. Нагороди Президенту передав очільник української розвідки Кирило Буданов.