Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего: что обсуждали
В пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участниками Ставки верховного главнокомандующего, где были обсуждены важные военные и политические вопросы, связанные с ситуацией на востоке страны.
Об этом сообщает Офис Президента.
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Заседание Ставки
На встрече были присутствующие руководители разведки, которые поделились информацией о возможных действиях противника в ближайшей и среднесрочной перспективе, а также о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Кроме того, обсуждалась актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил общую ситуацию на фронте, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на своих направлениях. В отдельности был рассмотрен ход боевых действий в самых сложных точках фронта.
Эта встреча была важным шагом в координации усилий украинского правительства и военных командиров в борьбе за сохранение территориальной целостности страны и защиту гражданских жизней на востоке Украины.
Напомним, что в пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.