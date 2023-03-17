Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский

В пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участниками Ставки верховного главнокомандующего, где были обсуждены важные военные и политические вопросы, связанные с ситуацией на востоке страны.

Об этом сообщает Офис Президента.

Заседание Ставки

На встрече были присутствующие руководители разведки, которые поделились информацией о возможных действиях противника в ближайшей и среднесрочной перспективе, а также о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Кроме того, обсуждалась актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил общую ситуацию на фронте, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на своих направлениях. В отдельности был рассмотрен ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

Эта встреча была важным шагом в координации усилий украинского правительства и военных командиров в борьбе за сохранение территориальной целостности страны и защиту гражданских жизней на востоке Украины.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.