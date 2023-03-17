Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали
У п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено важливі військові та політичні питання, пов'язані із ситуацією на сході країни.
Про це повідомляє Офіс Президента.
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Засідання Ставки
На зустрічі були присутні керівники розвідки, які поділилися інформацією про можливі дії противника у найближчій та середньостроковій перспективі, а також про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Крім того, обговорювалася актуальна зовнішньополітична ситуація у контексті відображення російського вторгнення.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив загальну ситуацію на фронті, а командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на своїх напрямках. Окремо було розглянуто перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.
Ця зустріч була важливим кроком у координації зусиль українського уряду та військових командирів у боротьбі за збереження територіальної цілісності країни та захист цивільних життів на сході України.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Гегером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.