Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський

У п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено важливі військові та політичні питання, пов'язані із ситуацією на сході країни.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Засідання Ставки

На зустрічі були присутні керівники розвідки, які поділилися інформацією про можливі дії противника у найближчій та середньостроковій перспективі, а також про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Крім того, обговорювалася актуальна зовнішньополітична ситуація у контексті відображення російського вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив загальну ситуацію на фронті, а командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на своїх напрямках. Окремо було розглянуто перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

Ця зустріч була важливим кроком у координації зусиль українського уряду та військових командирів у боротьбі за збереження територіальної цілісності країни та захист цивільних життів на сході України.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Гегером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.