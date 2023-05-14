Зеленский рассказал, будут ли осенью парламентские выборы
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли осенью парламентские выборы. По его словам, военное положение не разрешает их проводить.
Об этом сообщает The Washington Post.
Парламентские выборы в Украине
Глава государства подчеркнул, что Конституция Украины запрещает какие-либо выборы во время военного положения.
"Если не будет военного положения, то будут. Ну, в законе написано, что согласно Конституции Украины, после окончания военного положения, по-моему, через 90 дней, проводятся выборы. Что-то такое. Я точно не помню", — сказал Зеленский.
Напомним, после визита в Германию Владимир Зеленский посетит Францию. Визит в Париж запланирован на сегодняшний день.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на создание коалиции стран-партнеров, в рамках которой нашим военным передадут истребители западного образца.
Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.