Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли осенью парламентские выборы. По его словам, военное положение не разрешает их проводить.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Глава государства подчеркнул, что Конституция Украины запрещает какие-либо выборы во время военного положения.

"Если не будет военного положения, то будут. Ну, в законе написано, что согласно Конституции Украины, после окончания военного положения, по-моему, через 90 дней, проводятся выборы. Что-то такое. Я точно не помню", — сказал Зеленский.

Напомним, после визита в Германию Владимир Зеленский посетит Францию. Визит в Париж запланирован на сегодняшний день.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на создание коалиции стран-партнеров, в рамках которой нашим военным передадут истребители западного образца.

Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.