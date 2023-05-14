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Зеленський розповів, чи будуть восени парламентські вибори

14 травня 2023 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чи будуть восени парламентські вибори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи будуть восени парламентські вибори. За його словами, воєнний стан не дозволяє їх проводити.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Глава держави наголосив, що Конституція України забороняє будь-які вибори під час воєнного стану. 

"Якщо не буде воєнного стану, то будуть. Ну, в законі написано, що згідно з Конституцією України, після закінчення воєнного стану, по-моєму, через 90 днів, проводяться вибори. Щось таке. Я точно не пам'ятаю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, після візиту до Німеччини Володимир Зеленський відвідає Францію. Візит до Парижа запланований на сьогодні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що його поїздки до країн Європи спрямовані на те, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої нашим військовим передадуть винищувачі західного зразка.

Додамо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

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