Зеленский рассказал, как резолюция ПАСЕ относительно депортации детей поможет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 27 апреля, есть важный политический результат в Страсбурге — на сессии ПАСЕ. Была принята резолюция, определяющая, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Резолюция ПАСЕ относительно депортации детей

"Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, депортация украинских детей — один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность народа и уничтожить сущность украинцев. Он также отметил, что это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками.

"Сегодня первая леди Украины обращалась в ПАСЕ — именно в отношении детей, семей. Наши парламентарии и дипломаты хорошо поработали. И на всех уровнях — формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и в межпарламентских организациях — мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 27 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию соответствует признакам геноцида. В общей сложности "за" было 87 голосов.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский опубликовал кадры ужасных разрушений, созданных российскими войсками. Дома и города изуродованы врагом, но он отмечает, что "украинцы никогда не сдадут свою страну".

Добавим, у российских оккупантов существует по крайней мере пять схем похищения украинских детей. Их удалось отследить по возвращении несовершеннолетних граждан домой.