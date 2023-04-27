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Зеленський розповів, як резолюція ПАРЄ щодо депортації дітей допоможе Україні

27 квітня 2023 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, як резолюція ПАРЄ щодо депортації дітей допоможе Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 27 квітня, є важливий політичний результат у Страсбурзі — на сесії ПАРЄ. Було ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Резолюція ПАРЄ щодо депортації дітей 

"Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі з притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України", — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, депортація українських дітей — це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність народу та знищити сутність українців. Він також зазначив, що це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями.

"Сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей. Наші парламентарі й дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей та для покарання Росії", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації відповідає ознакам геноциду. Загалом "за" було 87 голосів.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський опублікував кадри жахливих руйнувань, які створені російськими військами. Будинки і міста понівечені ворогом, але він зазначає, що "українці ніколи не здадуть свою країну".

Додамо, в російських окупантів існує принаймні п’ять схем викрадення українських дітей. Їх вдалося відстежити під час повернення неповнолітніх громадян додому.

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