Зеленский рассказал, какую военную помощь Украина получила от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский подытожил, какую именно военную помощь получила Украина за прошлую неделю от западных партнеров. Президент отмечает: важно постоянно посылать сигналы России, что мир не простит ее преступления.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, необходимо, чтобы как можно больше мировых игроков были принципиальными в соблюдении режима санкций против России. Следовательно, Президент благодарен каждой стране, которые присоединяются к остановке российского террора, который происходит на украинской земле, блокированию ВПК России и усилению оборонных возможностей всей Европы.

"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании – за "Цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО. Спасибо Америке за финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержки нашего бюджета и устойчивости. Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях", – отметил Зеленский.

В конце он поблагодарил партнеров за поддержку и отметил важность максимального единства в борьбе с российскими террористами.

"Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности - все вместе в Украине, Европе, мире, — сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир", — написал Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.