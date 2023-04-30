Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський розповів, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень arrow

Зеленський розповів, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень

30 квітня 2023 17:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський розповів, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент Володимир Зеленський підсумував, яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент наголошує: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не пробачить її жахливі злочини.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Яку техніку отримали Збройні сили України

За словами Зеленського, необхідно, щоб якомога більше світових гравців були принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії. Відтак Президент вдячним кожній країні, які дочлучаються до зупинення російського терору, який відбувається на українській землі, блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії за "Цезарі"; зі Словенії за бронетехніку; з Іспанії за танки; з Німеччини за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО. Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", — зазначив Зеленський.

Наприкінці він подякував партнерам за підтримку та наголосив на важливості максимальної єдності у боротьби з російськими терористами.

"Обов’язково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості всі разом в Україні, в Європі, у світі,  зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир", — написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB