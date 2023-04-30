Зеленський розповів, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський підсумував, яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент наголошує: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не пробачить її жахливі злочини.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, необхідно, щоб якомога більше світових гравців були принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії. Відтак Президент вдячним кожній країні, які дочлучаються до зупинення російського терору, який відбувається на українській землі, блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії — за "Цезарі"; зі Словенії — за бронетехніку; з Іспанії — за танки; з Німеччини — за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО. Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", — зазначив Зеленський.

Наприкінці він подякував партнерам за підтримку та наголосив на важливості максимальної єдності у боротьби з російськими терористами.

"Обов’язково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості — всі разом в Україні, в Європі, у світі, — зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир", — написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.