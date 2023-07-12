Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры по членству Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, лидеры обсудили, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Украина и ЕС
Лидер украинского государства отметил, что это был "хороший разговор" с Шарлем Мишелем.
По словам Зеленского, переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться уже в конце этого года.
"Главное, что обсуждали — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ЕС объяснили, почему не могут давать Украине много оружия. Это связано с тем, что в Европе не видят перспективы взаимодействия.
Добавим, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что представить ЕС без Украины невозможно. И отметила, что именно сейчас следует подумать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.