Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, лидеры обсудили, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Лидер украинского государства отметил, что это был "хороший разговор" с Шарлем Мишелем.

По словам Зеленского, переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться уже в конце этого года.

"Главное, что обсуждали — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", — говорится в сообщении.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ЕС объяснили, почему не могут давать Украине много оружия. Это связано с тем, что в Европе не видят перспективы взаимодействия.

Добавим, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что представить ЕС без Украины невозможно. И отметила, что именно сейчас следует подумать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.