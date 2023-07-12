Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, лідери обговорили, коли можуть розпочатися перемовини щодо членства України в ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Лідер української держави зазначив, що це була "хороша розмова" з Шарлем Мішелем.

За словами Зеленського, перемовини щодо членства України в ЄС можуть розпочатися вже наприкінці цього року.

"Головне, що обговорювали, — нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у ЄС пояснили, чому не можуть давати Україні багато зброї. Це пов'язано з тим, що у Європі не бачать перспектив взаємодії.

Додамо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уявити ЄС без України неможливо. І зазначила, що саме зараз варто подумати, яким буде ЄС, коли ці країни стануть його частиною.