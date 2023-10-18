Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский рассказал о новой команде Минобороны Украины arrow

Зеленский рассказал о новой команде Минобороны Украины

18 октября 2023 21:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский рассказал о новой команде Минобороны Украины
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с действующим министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава оборонного ведомства страны представил главе государства свою команду.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

Читайте также:

Новое Минобороны Украины

По словам главы государства, в настоящее время состав Министерства обороны Украины полностью обновлен.

"Уже есть первые шаги для решения тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной", — сказал президент.

Также он добавил, что по результатам встречи будут налажены быстрые поставки на фронт всего необходимого для Вооруженных сил Украины.

"Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войск. Предстоит больше готовности и для обратной связи с военными и решения накопившихся проблем", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Румынии Марчелом Чолаку дальнейшую оборонную поддержку Украины. Также сегодня он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном по поводу усиления дальнобойных способностей Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме