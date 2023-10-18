Зеленский рассказал о новой команде Минобороны Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с действующим министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава оборонного ведомства страны представил главе государства свою команду.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

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По словам главы государства, в настоящее время состав Министерства обороны Украины полностью обновлен.

"Уже есть первые шаги для решения тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной", — сказал президент.

Также он добавил, что по результатам встречи будут налажены быстрые поставки на фронт всего необходимого для Вооруженных сил Украины.

"Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войск. Предстоит больше готовности и для обратной связи с военными и решения накопившихся проблем", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Румынии Марчелом Чолаку дальнейшую оборонную поддержку Украины. Также сегодня он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном по поводу усиления дальнобойных способностей Украины.