Зеленський розповів про нову команду Міноборони України

Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з чинним міністром оборони України Рустемом Умєровим. Очільник оборонного відомства країни представив главі держави свою команду.

Про це йдеться з вечірнього звернення президента.

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За словами глави держави, наразі склад Міністерства оборони України повністю оновлено.

"Вже є перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової", — сказав президент.

Також він додав, що за результатами зустрічі буде налагоджено швидке постачання на фронт необхідного для Збройних сил України.

"Буде більше цифровізації та чіткості в постачання у військ. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та вирішення накопичених проблем", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Румунії Марчелом Чолаку подальшу оборонну підтримку України. Також сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном щодо посилення далекобійних спроможностей України.