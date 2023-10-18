Зеленський розповів про нову команду Міноборони України
Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з чинним міністром оборони України Рустемом Умєровим. Очільник оборонного відомства країни представив главі держави свою команду.
Про це йдеться з вечірнього звернення президента.
Нове Міноборони України
За словами глави держави, наразі склад Міністерства оборони України повністю оновлено.
"Вже є перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової", — сказав президент.
Також він додав, що за результатами зустрічі буде налагоджено швидке постачання на фронт необхідного для Збройних сил України.
"Буде більше цифровізації та чіткості в постачання у військ. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та вирішення накопичених проблем", — повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Румунії Марчелом Чолаку подальшу оборонну підтримку України. Також сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном щодо посилення далекобійних спроможностей України.
Читайте Новини.LIVE!