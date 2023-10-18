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Зеленський розповів про нову команду Міноборони України

18 жовтня 2023 21:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський розповів про нову команду Міноборони України
Володимир Зеленський. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з чинним міністром оборони України Рустемом Умєровим. Очільник оборонного відомства країни представив главі держави свою команду.

Про це йдеться з вечірнього звернення президента.

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За словами глави держави, наразі склад Міністерства оборони України повністю оновлено.

"Вже є перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової", — сказав президент.

Також він додав, що за результатами зустрічі буде налагоджено швидке постачання на фронт необхідного для Збройних сил України.

"Буде більше цифровізації та чіткості в постачання у військ. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та вирішення накопичених проблем", — повідомив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Румунії Марчелом Чолаку подальшу оборонну підтримку України. Також сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном щодо посилення далекобійних спроможностей України. 

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