Зеленский рассказал о результатах заседания "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Союзники помогут Украине усилить противовоздушную оборону. Также они предоставят необходимые для фронта артиллерию и дальнобойные системы.

О таких результатах встречи в формате "Рамштайн" рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Вечернее обращение Президента

"Встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном. Продолжилась встреча, конкретная. Была хорошая встреча с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: наши оборонные приоритеты, наше взаимодействие с Альянсом", — сообщил Президент Зеленский.

Глава государства также рассказал, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине истребители F-16.

"Это мощный шаг. Есть новый оборонный пакет от Бельгии. В нем несколько важных компонентов. Отмечу особо ракеты для ПВО. Спасибо!" — отметил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил союзников, прежде всего США, за их помощь Украине в борьбе против российских захватчиков.

"Итак, мощный был день. Бельгия, спасибо! Все союзники в "Рамштайне", спасибо! Соединенные Штаты, я благодарен за лидерство и поддержку!" — резюмировал Президент Украины.

Новая встреча в формате "Рамштайн"

Как известно, состоялось 16-е заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн). Впервые на заседании "Рамштайна" присутствовал офлайн Президент Украины Владимир Зеленский.

"Это важный сигнал для наших партнеров перед зимой — нам нужно больше систем ПВО, больше тяжелого вооружения, боеприпасов. Должны защищать наши города, нашу инфраструктуру", — отметил Рустем Умеров по итогам заседания.

На заседании "Рамштайн-16" Украина выступила с инициативой создать в рамках Коалиций — Коалицию развития оборонной индустрии.

"Наш приоритет на этот и следующий год — привлечь международные оборонные компании и корпорации открыть производства в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности — обеспечение вооружением Сил обороны, развитие технологий, экономическая безопасность", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, что сегодня, 11 октября, Президент Владимир Зеленский обратился в Контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн", на заседании которой впервые присутствовал. Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнее сражение против террора.