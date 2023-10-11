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Зеленський розповів про результати засідання "Рамштайн"

11 жовтня 2023 21:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський розповів про результати засідання "Рамштайн"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Союзники допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону. Також вони нададуть необхідні для фронту артилерію та далекобійні системи.

Про такі результати зустрічі у форматі "Рамштайн" розповів Президент України Володимир Зеленський.

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"Зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Тривала зустріч, конкретна. Була хороша зустріч із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом: наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом", — повідомив Президент Зеленський.

Також глава держави розповів, що Бельгія приєдналася до авіаційної коаліції та надасть Україні винищувачі F-16.

"Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую!" — зазначив Зеленський.

Також Зеленський подякував союзникам, передусім США, за їхню допомогу Україні у боротьбі проти російських загарбників.

"Отже, потужний був день. Бельгіє, дякую! Усі союзники в "Рамштайні", дякую! Сполучені Штати, я вдячний за лідерство та підтримку!" — резюмував Президент України.

Нова зустріч у форматі "Рамштайн"

Як відомо, відбулося 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн). Вперше на засіданні "Рамштайну" був офлайн присутній Президент України Володимир Зеленський.

"Це важливий сигнал для наших партнерів перед зимою — нам потрібно більше систем ППО, більше важкого озброєння, боєприпасів. Маємо захищати наші міста, нашу інфраструктуру", — зазначив Рустем Умєров за підсумками засідання.

На засіданні "Рамштайн-16" Україна виступила з ініціативою створити в рамках Коаліцій — Коаліцію розвитку оборонної індустрії.

"Наш пріоритет на цей та наступний рік — залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації відкрити виробництва в Україні. Це питання нашої національної безпеки — забезпечення озброєнням Сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека", — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.

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