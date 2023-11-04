Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский рассказал о работе железнодорожников с начала полномасштабного вторжения arrow

Зеленский рассказал о работе железнодорожников с начала полномасштабного вторжения

4 ноября 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о работе железнодорожников с начала полномасштабного вторжения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 ноября, украинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Президент Владимир Зеленский рассказал об их работе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Владимир Зеленский говорил во время пресс-конференции с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте также:

День железнодорожника

По словам главы государства, украинские железнодорожники помогли эвакуировать 4 миллиона человек из районов боевых действий. Они смогли перевезти только с начала этого года более 120 миллионов тонн грузов.

Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения украинским железнодорожникам удалось построить новые жизненно важные маршруты, в которых страна нуждалась очень давно. Речь идет о маршрутах с Польшей, Румынией и Молдовой.

"Миллионы людей воюют и работают для сохранения нашего свободного образа жизни и Украины — Украины как органической части Европы, нашего общего большого дома", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, чья работа придает Украине силы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников. Он отметил, что благодаря их труду даже война не помешает украинским городам и селам быть вместе.

Также мы писали, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме