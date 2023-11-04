Зеленский рассказал о работе железнодорожников с начала полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Сегодня, 4 ноября, украинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Президент Владимир Зеленский рассказал об их работе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Владимир Зеленский говорил во время пресс-конференции с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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По словам главы государства, украинские железнодорожники помогли эвакуировать 4 миллиона человек из районов боевых действий. Они смогли перевезти только с начала этого года более 120 миллионов тонн грузов.

Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения украинским железнодорожникам удалось построить новые жизненно важные маршруты, в которых страна нуждалась очень давно. Речь идет о маршрутах с Польшей, Румынией и Молдовой.

"Миллионы людей воюют и работают для сохранения нашего свободного образа жизни и Украины — Украины как органической части Европы, нашего общего большого дома", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, чья работа придает Украине силы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников. Он отметил, что благодаря их труду даже война не помешает украинским городам и селам быть вместе.

Также мы писали, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.