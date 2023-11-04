Зеленський розповів про роботу залізничників з початку повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято. Президент Володимир Зеленський розповів про їхню роботу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Володимир Зеленський говорив під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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За словами глави держави, українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із районів бойових дій. Вони змогли перевезти лише від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів.

Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення українським залізничникам вдалося побудувати нові життєво важливі маршрути, яких країна потребувала дуже давно. Йдеться про маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою.

"Мільйони людей воюють і працюють для збереження нашого вільного способу життя та України — України як органічної частини Європи, нашого спільного великого дому", — наголосив Зеленський.

Він подякував всім, чия робота додає Україні сили.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських залізничників. Він зазначив, що завдяки їх праці навіть війна не зашкодить українським містам і селам бути разом.

Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.