Зеленський розповів про роботу залізничників з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято. Президент Володимир Зеленський розповів про їхню роботу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це Володимир Зеленський говорив під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
День залізничника
За словами глави держави, українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із районів бойових дій. Вони змогли перевезти лише від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів.
Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення українським залізничникам вдалося побудувати нові життєво важливі маршрути, яких країна потребувала дуже давно. Йдеться про маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою.
"Мільйони людей воюють і працюють для збереження нашого вільного способу життя та України — України як органічної частини Європи, нашого спільного великого дому", — наголосив Зеленський.
Він подякував всім, чия робота додає Україні сили.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських залізничників. Він зазначив, що завдяки їх праці навіть війна не зашкодить українським містам і селам бути разом.
Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.
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