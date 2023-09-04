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Зеленский рассказал о своих поездках на Запорожье и Донетчину: обращение Президента

4 сентября 2023 23:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский рассказал о своих поездках на Запорожье и Донетчину: обращение Президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершил рабочие поездки в Донецкую и Запорожскую область. Там он встретился с военнослужащими боевых бригад, держащих оборону на этих направлениях фронта.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня весь день — с нашими воинами. Боевые бригады на Донетчине. 109-я отдельная бригада терробороны, 110-я отдельная механизированная, 36-я, 37-я и 38-я бригады наших морпехов, 79-я ДШВ, механизированная, 59-я мотопехотная. Каждая — мощная. Всеми горжусь. И благодарю вас за искренность, ребята! Запорожское направление. 148-я отдельная артиллерийская, 82-я ДШВ, 71-я отдельная егерская бригада – спасибо вам за службу", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень важно поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами.

"Это очень полезно — услышать от тех, кто идет в бой напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросами для участников Ставки. Особенно относительно РЭБ — все услышали, ребята", — сказал глава государства.

Он рассказал, что также наградил наших военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов.

"Слава всем, кто бьется ради Украины! Всем, кто работает ради нашей украинской силы. Всем в мире, кто нам постоянно помогает, кто с нами! И спасибо за шевроны вам лично ребята наши, девушки, все бойцы. Спасибо за флаги сегодня. Я буду все это беречь", — добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

Также Зеленский показал видео со своей поездки в Запорожскую область.

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