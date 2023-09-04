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Зеленський розповів про свої поїздки на Запоріжжя та Донеччину: звернення Президента

4 вересня 2023 23:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський розповів про свої поїздки на Запоріжжя та Донеччину: звернення Президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснив робочі поїздки у Донецьку та Запорізьку область. Там він зустрівся з військовослужбовцями бойових бригад, які тримають оборону на цих напрямках фронту. 

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

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"Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма і 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-тя механізована, 59-та мотопіхотна. Кожна – потужна. Всіма пишаюсь. І дякую вам за щирість, хлопці! Запорізький напрямок. 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за службу", — сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами.

"Це дуже-дуже корисно — почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ — усе почули, хлопці", — сказав глава держави. 

Він розповів, що також нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів. 
 
"Слава всім, хто б’ється заради України! Всім, хто працює заради нашої української сили. Всім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами! І дякую за шеврони вам особисто хлопці наші, дівчата, усі бійці. Дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти", — додав президент. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

Також Зеленський показав відео зі своєї поїздки у Запорізьку область. 

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