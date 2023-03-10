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Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

10 марта 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он рассказал, чего не хватает военным на фронте.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Главнокомандующий, командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении", — рассказал Зеленский.

Глава государства особо отметил военных, защищающих Украину в Донецкой области. Он сказал, что каждый день они дают веские основания для благодарности и результаты для страны.

"Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" — за Бахмут и участие в обороне города", — сказал Зеленский.

Он добавил, что граждане Украины сильны, когда заботятся друг о друге.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Глава государства поблагодарил его за поддержку с начала полномасштабного вторжения в рф.

Также мы писали, что Владимир Зеленский ожидает от июльского Вильнюсского саммита НАТО шагов Альянса навстречу Украине по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если страну пока не берут в Альянс.

Добавим, Зеленский отрицает любую возможную причастность Украины к осенним взрывам на газопроводах "Северного потока". Он считает, что подобная информация может распространяться в целях замедления военной помощи Украине.

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