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Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

10 березня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він розповів, чого не вистачає військовим на фронті.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання", — розповів Зеленський.

Глава держави особливо відзначив військових, які захищають Україну у Донецькій області. Він зазначив, що щодня вони дають вагомі підстави для подяки та результати для країни.

"Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти,  55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" — за Бахмут, за міцну участь в обороні міста", — сказав Зеленський.

Він додав, що громадяни України сильні, коли дбають одне про одного.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Глава держави подякував йому за підтримку з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також ми писали, що Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до Альянсу.

Додамо, Зеленський заперечує будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні.

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