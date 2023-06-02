Зеленский рассказал, что украинская "Дія" поможет другим странам развиваться

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел сегодня несколько совещаний по формированию комплексной политики. Он сообщил, что приложение "Дія" будет помогать другим странам развить государственные сервисы. Президент также рассказал об актуальной ситуации на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Дія" поможет другим странам

Зеленский напомнил, что провел переговоры с президентом Эстонии.

"Мы развиваем наше сотрудничество с Эстонией и экспортом решений — наших цифровых решений. Ранее именно с Эстонии украинцы брали пример в развитии цифровых решений", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что на базе украинской "Дії" будет создано государственное приложение в Эстонии.

"Дія" поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских — в Латинской Америке и Африке", — рассказал Зеленский.

По его словам, то, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобно и полезно для других народов.

Ситуация на фронте

Президент Украины рассказал об активных действиях бойцов ВСУ на фронте. По его словам, максимум внимания уделено ситуации на передовой, во всех тех точках, где сейчас жестче всего.

"Не буду говорить об этом подробнее: действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. Провел совещание относительно подготовки новых наших бригад, тех, которые с севера до юга нашего государства накапливают силу", — сообщил Зеленский.

Украинский лидер особо отметил 92-ю отдельную механизированную бригаду. Он сообщил, что военные очень стойко защищают Сватовское направление и удачно отражают вражеские атаки, двигаясь вперед.

Зеленский поблагодарил 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая защищает страну на Авдеевском направлении. Он также отметил пограничников, с честью защищающих государство на передовой.

"А также спасибо бойцам Черниговского пограничного отряда, которые активно противодействуют "Шахедам". Скорость и меткость наших воинов критически важны. Спасибо вам, воины, за вашу скорость и за вашу меткость!" — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня подписал указы о награждении воинов государственными наградами.

Напомним, в Украину прибыл президент Эстонской Республики Алар Карис. Эстонскую делегацию во главе с главой государства встретил в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос работы укрытий. Президент распорядился проверить все объекты на территории Украины.