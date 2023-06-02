Зеленський розповів, що українська "Дія" допоможе іншим країнам розвиватися

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів сьогодні декілька нарад щодо формування комплексної політики. Він повідомив, що додаток "Дія" буде допомагати іншим країнам розвинути державні сервіси. Президент також розповів про актуальну ситуацію на фронті.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Дія" допоможе іншим країнам

Зеленський нагадав, що провів переговори з президентом Естонії.

"Ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом рішень — наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що на базі української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії.

"Дія" допоможе розвинути державні сервіси і в інших країнах, не тільки європейських — у Латинській Америці та Африці", — розповів Зеленський.

За його словами, те, що зручно і корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів.

Ситуація на фронті

Президент України розповів про активні дії бійців ЗСУ на фронті. За його словами, максимум уваги приділено ситуації на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше.

"Не буду говорити про це детальніше: дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. Провів нараду й щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу", — повідомив Зеленський.

Український лідер окремо відзначив 92-гу окрему механізовану бригаду. Він повідомив, що військові надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед.

Зеленський подякував 110-тій окремій механізованій бригаді, яка захищає країну на Авдіївському напрямку. Він також відзначив прикордонників, які з честю захищають державу на передовій.

"А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють "Шахедам". Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність!" — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні підписав укази про відзначення воїнів державними нагородами.

Нагадаємо, до України прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс. Естонську делегацію на чолі з главою держави зустрів у Києві Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що на сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було розглянуте питання роботи укриттів. Президент віддав розпорядження перевірити усі об’єкти на території України.