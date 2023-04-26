Зеленский рассказал, сколько украинцев вернулись из плена с момента российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В общей сложности возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок. Только сегодня, 26 апреля, домой вернулись 44 человека.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент рассказал, что сегодня, 26 апреля, удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство — это военные. С разных направлений. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донбасса, Херсонской и Харьковской области... Большинство — рядовые и сержанты. Есть офицеры. Двое — гражданские.

"Я благодарю всех ребят, кто координирует эту работу: Буданов, Ермак, Лубинец, Усов, Малюк, Клименко… Спасибо каждой и каждому, кто помогает и в ГУР МО, и в ОП, и в СБУ, и в других наших структурах. Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный — это возможность обмена нашего человека", — подчеркнул глава государства.

В общей сложности возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок.

Напомним, недавно глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина приближается к обмену "всех на всех" из РФ.