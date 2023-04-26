Зеленський розповів, скільки українців повернулись з полону з моменту російського вторгнення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок. Лише сьогодні, 26 квітня, додому повернулись 44 людини.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Президент розповів, що сьогодні, 26 квітня, вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість — це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість — рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє — цивільні.

"Я дякую всім вам, хлопці, хто координує цю роботу: Буданов, Єрмак, Лубінець, Усов, Малюк, Клименко… Дякую кожному й кожній, хто допомагає і в ГУР МО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах. Звичайно, дякую окремо всім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений — це можливість обміну нашої людини", — наголосив глава держави.

Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок.

Нагадаємо, нещодавно очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Україна наближається до обміну "всіх на всіх" із РФ.